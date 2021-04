Mais 69 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao RN nesta quinta, 8

Mais 32 mil doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e 37 mil da vacinas de Oxford, produzidas pela Fiocruz, totalizando 69 mil doses dos imunizantes, devem chegar ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira (8).

A informação foi divulgada pela governadora Fátima Bezerra, nesta quarta-feira (7), por meio de uma rede social.

De acordo com Fátima, o montante será direcionado para a 1ª dose em idosos e trabalhadores das forças de segurança, e a 2ª dose para trabalhadores de saúde e idosos de 74 a 70 anos, segundo a orientação do PNI, do Ministério da Saúde.

O último lote de vacinas chegou no estado no dia 1º de abril, véspera de feriado, quando o MS enviou quase 150 mil doses dos dois imunizantes, maior carga já enviada desde o início da distribuição.

De acordo com a plataforma RN+ Vacina, o Rio Grande do Norte recebeu até o momento 685.690 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 572.040 da CoronaVac e 113.650 de Oxford/AstraZeneca. Ao todo, mais de 356 mil pessoas foram vacinadas no estado até está quarta-feira.