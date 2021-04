Um adolescente de 17 anos morreu após capotar um veículo que havia acabado de roubar e ficar preso nas ferragens. O caso aconteceu por volta das 12h, na região da Malvinas, em Mossoró. O jovem foi identificado como Willame Oliveira da Silva.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente e um outro suspeito roubaram um carro no Alto do São Manoel e seguiram em direção ao Dom Jaime Câmara. No percurso, a dupla se deparou com uma viatura da guarnição do 12º Batalhão da PM.

Os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade, sendo iniciada uma perseguição. Em determinado ponto, o condutor perdeu o controle, capotando o veículo várias vezes, em uma estrada carroçável.

Willame ficou preso às ferragens e morreu no local. O outro homem, não identificado, conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

O corpo do adolescente precisou ser retirado do veículo pelo corpo de bombeiros. Em seguida, foi levado para sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), onde será necropciado.