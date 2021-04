A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (8), um suspeito de integrar uma facção criminosa, tendo a função de auxiliar os criminosos que explodem agências bancárias e carros-fortes, e de traficar drogas na região Oeste do Rio Grande do Norte.

Arenilson Gonzaga de Moura, 42 anos, conhecido como "Vagalume”, foi preso na cidade de Mossoró, em cumprimento a um mandado de prisão temporária, pelos crimes citados. A prisão do suspeito se deu durante as ações da Operação "Hórus".

Ele foi conduzido à delegacia e, em seguida, encaminhado para exame de corpo de delito e levado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, ou do número da DEICOR: (84) 3232-2862 e (84) 98135-6796 (Whatsapp) .

OPERAÇÃO HÓRUS

A Operação "Hórus", que teve início em 1º de abril, na cidade de Mossoró, faz parte do programa V.I.G.I.A da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP).

As ações têm como objetivo intensificar as investigações e a repressão aos crimes na divisa dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. As equipes policiais da DEICOR já investigam a participação de facções criminosas na cidade de Mossoró e, com a operação, os trabalhos serão intensificados.