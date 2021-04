Vacinação contra a gripe começa na segunda, 12; veja etapas e grupos prioritários

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será realizada no período de 12 de abril a 09 de julho. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários: crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.

No Rio Grande do Norte a estimativa é vacinar 1.319.147 pessoas para reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação.

A vacina influenza trivalente utilizada no Brasil em 2021 apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação. Por ser constituída por vírus inativados, fracionados e purificados, não contêm vírus vivos e não causam a doença.

A vacinação será dividida em três etapas:

1ª Etapa - de 12/04 a 10/05

Crianças (6 meses a < de 6 anos)

Gestantes

Puérperas

Povos indígenas

Trabalhadores da saúde





2ª Etapa – de 11/05 a 08/06

Idosos com 60 anos e mais

Professores





3ª Etapa – de 09/06 a 09/07

Comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso

Trabalhadores Portuários

Forças de Segurança e Salvamento

Forças Armadas

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade

População privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas





A campanha de vacinação contra a influenza coincidirá com a realização da vacinação contra a Covid-19. A Sesap lembra que é importante que seja priorizada a administração da vacina Covid-19.

Ou seja, as pessoas contempladas nos grupos prioritários para as duas imunizações, que buscarem uma UBS, e ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, preferencialmente, devem receber a vacina contra esta doença e agendada a vacina da influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.

Além disso, todas as medidas de prevenção à transmissão da covid-19 nas ações de vacinação contra Influenza deverão ser adotadas. O Ministério da Saúde ressalta a importância da vacinação contra a influenza em 2021.

A imunização vai prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.