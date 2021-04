Governo publica edital do concurso do ITEP; inscrições a partir de segunda

Serão ofertadas 276 vagas com salários de R$ 2.807,36 até R$7.440; As inscrições serão abertas a partir das 9h de segunda-feira (12) e seguem até o dia 20 de maio no site da AOCP. Para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição será R$ 90; assistente técnico forense, R$ 110; e os demais cargos de nível superior, R$ 130; CONFIRA O EDITAL.

O governo do estado publicou no Diário Oficial, neste sábado, 10, o edital do Concurso para contratação de profissionais para o Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

O anuncio da publicação foi feito pela Governadora Fátima Bezerra, na noite desta sexta-feira, 9. “Uma boa notícia: o edital do concurso do @iteprn_ sai amanhã!”, escreveu.

Fátima Bezerra informou que “já posso adiantar para vocês que são 276 vagas, com salários de R$ 2.807,36 até R$7.440 e as inscrições já começam segunda-feira!”

Das 276 vagas, 16 são destinadas para pessoas com deficiência (PcD), e todas elas estão distribuídas nas unidades de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros.

São vários cargos destinados para nível médio e também nível superior - assistentes sociais, engenheiros, médicos, odontólogos, enfermeiros, arquitetos, contadores, advogados..

O concurso será para preencher cargos com funções de Perito Criminal, médico Legista, agente de Necrópsia, Funções Administrativas, Técnico Forense, assistente de técnico forense, entre outras.

A governadora Fátima Bezerra destaca que da parte do atual governo é importante dizer “que nós implementamos o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores do ITEP-RN”, escreveu.

Ainda conforme a governadora, o diretor geral do ITEP, Dr. Marcos Brandão, e toda a equipe da instituição acompanharam sua luta - bem como os sindicatos e a sociedade civil.

O concurso será realizado pela empresa AOCP, com sede na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 959 - Zona 08, CEP 87050-440, Maringá/PR, endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

As inscrições serão abertas a partir das 9h de segunda-feira (12) e seguem até o dia 20 de maio no site da AOCP (www.institutoaocp.org.br), que é o Instituto contratado para a organização do concurso.

Para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição será R$ 90; assistente técnico forense, R$ 110; e os demais cargos de nível superior, R$ 130.

Confira o EDITAL NA ÍNTEGRA.