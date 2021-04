Dupla é retirada de casa e executada a tiros no Jardim Alícia, em Tibau

Dois homens foram executados no meio da rua, na madrugada desta terça-feira (13), no município de Tibau, na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

As vítimas foram identificadas como Thiago Bruno Dantas, de 18 anos, e o cunhado Hélio Anselmo Silva Jr., de 21 anos. O crime aconteceu por volta da 0h20, no Jardim Alícia.

Segundo informações do pelotão da Polícia Militar do município, a esposa de Thiago contou que ela estava em casa com o marido, o filho de 4 anos e o irmão Hélio, quando foram surpreendidos por dois homens armados.

A dupla teria pulado o muro da vila onde a casa está localizada, arrombado a porta da residência e arrastado as duas vítimas para o lado de fora. Após esta ação, executaram Thiago e Hélio com diversos disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram em seguida.

Os corpos dos dois homens foram removidos para exame de necropsia na sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Mossoró.

A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime. O que se sabe, até o momento, é que Thiago tinha envolvimento com uma facção criminosa com atuação no estado, segundo informou a esposa dele.