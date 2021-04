Dois suspeitos morrem em confronto com a Polícia Militar em Itaú-RN

A Polícia Militar foi acionada ao local suspeito de tráfico de drogas na cidade de Itaú e, ao chegar no local, foram recebidos a tiros. Os PMs reagiram a injusta agressão e dois suspeitos foram baleados e conduzidos para o hospital local. Foram apreendidas dois revólveres e uma espingarda calibre 20, além de drogas no local.

A Polícia Militar continua em diligência procurando por mais suspeitos.



Um dos suspeitos baleados foi identificado como Joanatan Oliveira. O outro ainda não teve a identidade confirmada. Eles ainda chegaram a ser conduzidos ao hospital local, mas já chegaram em vida.

Três mulheres também foram apreendidas. Elas e todo o material apreendido no local foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Apodi, a quem compete investigar os crimes de tráfico de drogas na região de Itaú, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo e Taboleiro Grande.





Participaram da operação, policiais de Mossoró, Apodi, Patu e Itaú. A informação que a policia recebeu é que o local estava sendo ocupado por traficantes de drogas, pessoas de outras cidades. Era uma espécie de esconderijo. Em contato com o MOSSORO HOJE, os policiais de Itaú confirmaram que os suspeitos baleados não eram da cidade e que estavam no local possivelmente escondidos.

Os corpos dos dois suspeitos serão removidos para exames e identificação oficial no Instituto Técnico-científico de Perícia, possivelmente de Pau dos Ferros. Os primeiros rumores na cidade de Itaú é que os dois são de Mossoró e seriam os suspeitos de terem atirado na cabeça do Cabo Marcolino, semana passada, no bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró. Esta informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.



A Polícia Militar informou também que as diligências contra criminosos na região de Itaú continuam e que a população pode contribuir ligando para o número da PM local e passando informações.