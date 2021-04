Segundo Meteorologista choveu 38mm em Mossoró nesta terça-feira

Na tarde desta terça-feira (13) choveu em Mossoró 38mm segundo o meteorologista da Universidade Federal Rural do Semiárido, (Ufersa) o professor José Espínola e que foi registrado no ponto de monitoramento da Ufersa durante quase 1h de chuva.

Espínola afirma que a chuva acontece de maneira variada nos pontos de captação das águas das chuvas localizados em Mossoró e onde estão instalados pluviômetros.

No pluviômetro instalado na Rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro Paredões, choveu 25mm, na Rua Cândido Barros, no bairro Aeroporto, 20mm, no pluviômetro da Rua Margarida Militão, no bairro Dom Jaime Câmara, 17mm e na Rua Marinho Dantas, no bairro Belo Horizonte, 8,25mm. Esses são os pontos de Mossoró que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem) faz leitura.

“As chuvas estão acontecendo de forma variada que dentro da mesma cidade a gente consegue ter a variabilidade de 8mm a 38mm, tivemos 50 minutos de chuva, desses 50 minutos choveu 38mm na estação da Ufersa” destaca o professor.

Sobre a previsão para os próximos dias, Espínola diz que até domingo deverá ser de chuvas dentro da média em Mossoró e na região Oeste do Rio Grande do Norte.

Dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) de janeiro a março já choveu 152,6mm na região Oeste.