PM registra homicídio em via pública na cidade de Areia Branca

A Polícia Militar do município de Areia Branca, na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte, registrou um homicídio na tarde desta quinta-feira (15).

A vítima foi identificada como Francinildo de Souza Avelino, conhecido como Fofolete. Ele estava parado em um beco, no Centro, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta, que já chegaram no local atirando.

Segundo informações da PM, policiais no local ainda chegaram a avistar os dois homens, no entanto, os populares que se aglomeraram para ver o caso acabaram atrapalhando a perseguição. A dupla fugiu com destino ignorado.

Durante a ação dos criminosos, uma idosa acabou sendo vítima de uma bala perdida. Ela foi socorrida por uma ambulância do Samu e não corre risco de vida.

Ainda de acordo com a PM, a vítima teria ligação com o tráfico de drogas na cidade, o que pode ter motivado o crime.

O corpo do Francinildo será removido para a sede do Itep, em Mossoró. O caso será investigado pela Polícia Civil.