RN ultrapassa a marca de 5 mil mortos por complicações da Covid-19

O Rio Grande do Norte ultrapassou, nesta quinta-feira, 15 de abril de 2021, a marca de 5 mil casos confirmados de pessoas que morreram devido a complicações da Covid-19. São mil óbitos em menos de um mês.

O estado ultrapassou a marca de 4 mil casos (4.024) no dia 18 de março. São quase 1000 óbitos pela doença em menos de um mês.

De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), são 5.019 óbitos, além de 210.458 casos confirmados da doença no Estado.

Ainda há 52.799 casos suspeitos, 431.517 descartados, 724 óbitos descartados e outros 1.007 em investigação laboratorial. Outras 131.958 pessoas foram diagnosticadas com Síndrome Gripal não Especificada (SGE).

A taxa de ocupação de leitos na rede pública está em 91,2%. Até o final do dia desta quinta, 713 pessoas estavam internadas no Estado, em leitos críticos e clínicos de unidades de saúde públicas do RN.

MOSSORÓ

Em Mossoró, de acordo com o informe epidemiológico da secretaria municipal de saúde, 17.345 pessoas já foram infectadas ou estão com o novo coronavírus.

Os óbitos pela doença já são 385. Há ainda 2.700 pessoas com suspeita da doença e 36.935 casos descartados.

Ao todo, são 195 pessoas internadas nas unidades de saúde públicas e privadas do município. Todos os leitos clínicos do município estão ocupados. No entanto, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid está em 76%. Na redes pública, todas as UTIs também estão ocupadas.