Prefeitura de Caicó abre processo seletivo com mais de 370 vagas

A Prefeitura Municipal de Caicó, na região do Seridó Potiguar, divulgou mais um edital com abertura de processo seletivo simplificado que visa preencher diversas vagas temporárias no quadro de funcionários da administração.

São oferecidas este mês, 374 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior com salários entre R$ 1.100,00 e R$ 10.045,41 por mês. Serão reservadas ainda 5% dos empregos para pessoas com deficiência, de acordo com a legislação pertinente.

Veja o Edital Aqui

As vagas são para diversas secretarias municipais.

Secretaria Municipal de Administração

• Vigia

• Auxiliar Administrativo

• Operador de Sistema

• Auxiliar de Serviços Gerais

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

• Professor Polivalente - Educação Infantil

• Professor Polivalente - Ensino Fundamental (Anos Iniciais)

• Professor de Língua Portuguesa

• Professor de Língua Inglesa

• Professor de Ensino Religioso (Teologia)

• Professor de Ciências

• Professor de História

• Professor de Geografia

• Professor de Matemática

• Professor de Educação Física

• Nutricionista

• Psicólogo

• Assistente Social

• Orientador de Formação Profissional de Pintura (Tecida e Tela)

• Orientador se Formação Profissional de Corte e Costura (Tecido e Malha)

• Merendeiro

• Auxiliar de Serviços Gerais (Incluindo as Lavadeiras)

• Vigia

• Pintor

• Pedreiro

• Servente de Pedreiro

• Eletricista

• Motorista

Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária e Abastecimento

• Vigia

• Operador de Máquinas Pesadas

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Serviços Gerais

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Podador

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

• Gari

• Motorista

• Servente de Pedreiro

• Pedreiro

• Eletricista

• Calceteiro

• Operador de Máquinas Pesadas

• Arquiteto

• Operador de Sistema de Saneamento

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Serviços Gerais

Gabinete do Prefeito

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Motorista

• Auxiliar Administrativo

• Cozinheiro

Procuradoria Geral do Município

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Serviços Gerais

Secretaria Municipal de Saúde

• Agente de Endemias

• Arte Educador

• Assistente Social

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Cozinheiro

• Cuidador de Residência Terapêutica

• Educador Físico

• Eletricista

• Farmacêutico

• Enfermeiro

• Fiscal Sanitário

• Fisioterapeuta

• Fonoaudiólogo

• Médico Psiquiatra

• Médico ESF

• Médico do Trabalho

• Médico Oftalmologista

• Médico Neurologista

• Médico Ortopedista

• Motorista

• Nutricionista

• Odontólogo

• Operador de Sistema

• Pedagogo

• Pedreiro

• Pintor

• Psicólogo

• Servente de Pedreiro

• Técnico de Enfermagem

• Auxiliar de Consultório Odontológico

• Terapeuta Ocupacional

• Vigia

Cargos para o Hospital do Seridó

• Enfermeiro - Urgência Pediátrica

• Enfermeiro

• Enfermeiro Obstetra

• Técnico de Enfermagem - Urgência Pediátrica

• Técnico de Enfermagem

• Técnico em Radiologia

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Cozinheiro

Secretaria Municipal Trabalho, Habitação e Assistência

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Motorista

• Cozinheiro

• Vigia

• Auxiliar Administrativo

• Orientador Socioeducacional

• Assistente Social

• Pedagogo

• Psicólogo

• Arquiteto

Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

• Auxiliar de Serviços Gerais

Secretaria Municipal de Planejamento

• Auxiliar Administrativo

• Arquiteto Urbanista

• Inscrição

• Os interessados deverão fazer sua inscrição entre os dias 16 e 28 de abril de 2021, apenas via internet, por meio de endereço eletrônico www.funcern.br.

• O valor da taxa de inscrição será de R$ 60,00 para os cargos de nível superior e de R$ 40,00 para os cargos de nível técnico, médio e fundamental.

• O processo seletivo será realizado apenas por meio de prova de títulos relativos à formação acadêmica e experiência profissional, com caráter classificatório conforme critérios de cada cargo.

• O resultado final será divulgado no Diário Oficial da FEMURN e no site www.funcern.br no dia 13 de maio de 2021.

• A validade do seletivo será de 12 meses contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais doze meses.