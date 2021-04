Umarizal: prefeito contrata ginecologista para reforçar equipes de saúde da família

O reforço no atendimento à saúde da mulher em Umarizal é uma determinação do prefeito Raimundo Pezão a secretaria de saúde Clarice Anilena Dias de Paiva. O ginecologista e obstetra Alderi Nascimento começou a atender nesta sexta-feira, dia 16.

O município de Umarizal/RN reforçou as equipes de saúde da família contratando, esta semana, o ginecologista e obstetra Alderi Nascimento, da cidade de Pau dos Ferros-RN.



A contratação do profissional vai somar com a dos enfermeiros, dos clínicos gerais, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais, que já estão atuando.

O reforço na saúde da família de Umarizal foi determinado pelo prefeito Raimundo Nonato Dias Pinheiro a secretária de Saúde do município, Clarice Anilena Dias de Paiva.

Alderi Nascimento vai atender a cada 15 dias na Unidade Básica de Saúde Expedito de Sousa. As pacientes serão encaminhadas pelos enfermeiros das outras unidades.

O objetivo da contratação, segundo o prefeito Raimundo Pezão é combater o nascimento prematuro e com baixo peso, evitar mortes de bebês e mulheres no parto.

A preocupação do prefeito Raimundo Pezão tem origem na estatística de nascimento na única maternidade de toda a região, o Hospital Maternidade Almeida Castro, de Mossoró.

Por ano, nascem em média 7 mil bebês no HMAC. Deste total, cerca de 1.800 chegam ao mundo com baixo peso ou prematuro, que, na maioria dos casos, precisam de atendimentos especiais (UTI neonatal) para conseguir sobreviver.

Metade destes nascimentos, cerca de 800, são de Mossoró. Os demais são de todas as cidades da região oeste do Rio Grande do Norte, inclusive de Umarizal.

O ginecologista e obstetra Manoel Nobre, do HMAC, enfatiza que a origem dos nascimentos prematuros e com baixo peso está na deficiência no pré-natal.

Para Manoel Nobre, que é delegado regional do Conselho Regional de Medicina, falta o ginecologista na saúde de base dos municípios para tratar as infecções, para cuidar da gestação. Isto não é função de enfermeiro”, reclama Manoel Nobre.

Em Umarizal, o prefeito Raimundo Pezão e a Secretaria Clarice Anilena Dias de Paiva confirmaram que os primeiros atendimentos do especialista em ginecologia e obstetrícia ocorreram nesta sexta-feira, dia 16, e vai continuar a cada 15 dias, de agora em diante.