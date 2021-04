Um crime de homicídio chocou a cidade de Taboleiro Grande, na região do alto oeste do Rio Grande do Norte, na madrugada desta terça-feira (20).

O comerciante Anacleto Medeiros, conhecido como Major, de 65 anos, foi encontrado morto em sua residência, com as mãos e pés amarrados, boca amordaçada e um edredom na cabeça, com o qual teria sido asfixiado.

De acordo com informações do Sargento Idailson Anízio, do destacamento da Polícia Militar no município, por volta das 2h30 um cidadão chegou ao destacamento informando que uma vizinha do idoso havia ouvido um grito vindo da residência dele.

O PM conta que seguiu com o homem até a residência de Anacleto para averiguar o que teria ocorrido. Explica que, por se tratar de uma cidade pequena, todos se conhecem e, de imediato, achou que o idoso poderia ter infartado, já que ele tinha histórico de problemas de saúde.

O Sargento Idailson diz que chamaram várias vezes pelo idoso, sem resposta. O cidadão que o acompanhava subiu por uma escada até uma janela e conseguiu ver o idoso amarrado e caído ao chão.

Neste momento, o PM acionou o Corpo de Bombeiros da cidade de Pau do Ferros, visto que a residência é totalmente gradeada, não sendo possível arrombar sem ajuda dos bombeiros.

Somente quando conseguiram acesso ao interior da casa de Anacleto foi possível identificar o que havia acontecido. Além do idoso morto, o local estava totalmente revirado.

O Sargento ainda conta que não há registro de inimizades do idoso com alguém na cidade, o que leva a crer que se tratou de um latrocínio.

O corpo de Anacleto foi removido para a sede do Itep de Pau dos Ferros, onde será periciado. A Polícia Civil do mesmo município irá investigar o caso. Ainda não há qualquer informação que possa levar aos suspeitos.