Com o objetivo de amenizar a situação de famílias que não recebem o Bolsa Família e que foram afetadas em virtude da pandemia da Covid-19, a Prefeitura Municipal de Tibau, via Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, vai realizar trabalho de mapeamento.

De acordo Viviane Rebouças, secretária da pasta, o mapeamento começa nesta sexta-feira (23) e prossegue até a próxima sexta, dia 30. Durante a semana, será possível às famílias afetadas realizarem o cadastro por meio de um link que será disponibilizado, ou procurar o CRAS.

Ainda segundo a secretária, o público-alvo são pessoas que atuam em áreas ou empreendimentos que, devido a pandemia, não puderam mais realizar as suas atividades.

Entre eles estão vendedores ambulantes, autônomos ou horistas, catadores de material reciclável, faxineiros, garçons, pessoal de apoio em pequenos empreendimentos, profissionais do turismo, da cultura, entre outros.

“Sabemos que o apoio maior deveria chegar por meio do Governo Federal, que em alguns casos tem ocorrido, mas em outros não. Enquanto isso não acontece, o governo municipal e estadual farão ações, como mapeamento de famílias desassistidas, para inserir em programas sociais do Governo do Estado", explicou a secretária.

A inscrição pode ser feita clicando AQUI.