Um adolescente de 13 anos foi brutalmente assassinado, na tarde desta quinta-feira (14), no município de Coronel João Pessoa, na região do alto oeste do Rio Grande do Norte.

O corpo de José Manoel Pedro da Silva foi encontrado por volta das 14h, em uma mata, no Sítio Comum, zona rural do município. O adolescente foi morto com golpes de uma roçadeira, na região da cabeça e pescoço.

O suspeito do crime é um primo da vítima, identificado como Felipe Silva dos Santos, de 19 anos. O rapaz está foragido e sendo procurado pela polícia.

De acordo com informações da Polícia Civil de São Miguel, que está investigando o caso, testemunhas contaram que por volta das 12h o suspeito foi até a casa de José Manoel e o chamou para irem caçar passarinhos. Esta foi a última vez que o adolescente foi visto com vida.

A polícia não sabe o que teria motivado o crime. Não há registro de inimizades entre os dois jovens, motivo pelo qual o crime deixou tudo muito chocado na comunidade.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Itep de Pau dos Ferros, onde será necropsiado e liberado para família realizar o sepultamento.

A Polícia Civil pede que quem souber notícias do suspeito, que denuncie para que seja possível capturá-lo. O sigilo da fonte está garantido.