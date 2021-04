Tibau adquire 435 quilos de alimentos produzidos por agricultores familiares

Na manhã desta sexta-feira (23) foi executado o Programa Compra Direta na Escola Estadual Dinarte de Medeiros Mariz, no município de Tibau. Na ação, o município adquiriu 435 quilos de alimentos produzidos por agricultores locais.





Entre os alimentos estão a batata doce, melão, mamão, banana, coco, macaxeira, beneficiando um total de 128 famílias de alunos matriculados na instituição de ensino, promovendo um cardápio mais variado e saudável para os estudantes.





“O agricultor pode participar do programa elevando sua renda familiar com mais uma possibilidade de comercializar os seus produtos. Além de melhorar o poder aquisitivo da população que vive no campo e agregar valor aos produtos agropecuários produzidos na unidade familiar”, ressaltou a prefeita Lidiane Marques.





O programa é executado pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e conta com o apoio logístico da Prefeitura Municipal de Tibau e visa a aquisição de produtos provenientes da Agricultura Familiar pelo Estado e é repassado às escolas atuantes no município.