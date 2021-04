UFRN abre processo seletivo para professor substituto; salários chegam a R$ 6,2 mil

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abre nesta sexta-feira 23 inscrições de processo seletivo para professor substituto. Dentre as unidades acadêmicas previstas no edital, o Instituto Metrópole Digital (IMD) é uma das contempladas, na área de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis.

Interessados devem realizar inscrição até o dia 5 de maio através do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SigRH), na aba “Concursos”, na qual encontra-se disponível o Formulário de Inscrição.

A lista com os documentos exigidos nesta etapa está disponível no Edital nº 28/2021, disponível no mesmo endereço eletrônico citado acima. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50, até o dia 10 de maio e, caso deseje solicitar a isenção do pagamento, deve fazê-lo até o dia 4 do mesmo mês.

Para concorrer, no caso da área do IMD, é necessário possuir graduação em Computação e ter disponibilidade de 40h semanais. Os honorários variam entre R$ 3,7 mil e R$ 6,2 mil.

Seleção

O processo seletivo – que ocorrerá no período de 26 de maio a 4 de junho – consistirá nas seguintes etapas: análise curricular / prova de títulos e prova didática. As etapas serão realizadas em formato remoto e as atas das avaliações contendo as notas dos candidatos serão divulgadas no portal da Pró Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN (Progesp).

Além do IMD, o edital contempla mais duas unidades acadêmicas: a Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte e a Escola de Música. Ainda conforme o edital, o processo seletivo, voltado para a formação de cadastro de reserva, tem validade de um ano e pode ser prorrogado por igual período.