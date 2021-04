Governo do RN anuncia redução da taxa de ocupação de leitos covid-19. No final da manhã desta sexta-feira (23) a taxa era de 88,3%. Este percentual não era obtido há mais de cinquenta dias. “Isso é o reflexo da ampliação da rede assistencial de forma regionalizada e também das medidas de distanciamento social”, apontou a secretária adjunta da saúde, Maura Sobreira.

“Isso é o reflexo da ampliação da rede assistencial de forma regionalizada e também das medidas de distanciamento social”, apontou a secretária adjunta da saúde, Maura Sobreira.





Hoje o Rio Grande do Norte possui cadastrados no portal Regula RN um total de 876 leitos Covid, sendo 411 de UTI e 465 leitos clínicos. De acordo com Maura, 80% destes leitos são geridos pelo Estado do RN e existem leitos de UTI em todas as regiões de saúde do estado. A expectativa é que nos próximos dez dias sejam abertos mais 31 leitos de UTI Covid.





“O Governo segue apoiando os municípios com insumos e suporte de oxigênio. Estamos com a situação sob controle, já que montamos um protocolo para transferências e transporte de pacientes”, explicou.





De acordo com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, apesar de todas as ações para conter a pandemia, o RN ainda mantém uma média de 700 novos casos por dia da doença.





“Ainda precisamos manter as medidas de distanciamento. A renovação dos decretos é para que possamos continuar protegendo vidas. Somente com o avanço das vacinas é que poderemos ter um cenário assistencial mais confortável”, afirmou.





Desde o início da pandemia o RN já contabiliza 215.824 casos confirmados de Covid-19 além de 5.254 óbitos.









VACINAS





A subsecretária de planejamento e gestão da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Lyane Ramalho, reforçou o compromisso e transparência do Governo do RN em todo o processo de vacinação da população.





Desde 18 de janeiro, quando chegaram as primeiras remessas de imunizantes, a Sesap vem mantendo a distribuição para os municípios de forma célere, em menos de 24 horas, com o apoio das forças de segurança do estado.





Com as novas doses que chegaram ao RN nesta sexta-feira (23), o estado alcança a marca de 895.490 doses recebidas. Hoje foram recebidas 51,4 mil doses, sendo 10,4 mil doses da CoronaVac/Butantan e 41 mil da Oxford/Fiocruz.





As doses, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, são destinadas à vacinação com a segunda dose de idosos entre 60 e 69 anos, trabalhadores da saúde e agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia, e primeira dose para os agentes de segurança que ainda não foram imunizados e ampliação da imunização entre os idosos.









UNIÃO NO PACTO PELA VIDA





Ainda na coletiva de imprensa, o coordenador do Pacto pela Vida, Fernando Mineiro, fez um apelo aos prefeitos do Rio Grande do Norte para que cumpram integralmente as medidas de proteção à vida contidas no Decreto 30.516/21, que passam a valer neste sábado e ficam em vigor até 12 de maio.





Mineiro lembrou que a situação atual é preocupante, mesmo com o fim da lista de espera por leitos de UTI, não cabendo flexibilização maior do que foi pactuado com os diversos segmentos da sociedade.

Essa flexibilização - afirmou - foi feita com muita responsabilidade, levando em conta o que é mais importante neste período de pandemia: a preservação da vida.





"Como disse a governadora Fátima Bezerra, não vamos conseguir derrotar a pandemia se não for através de uma articulação coletiva, de uma ação conjunta entre as esferas de governo e a sociedade. O decreto é fruto do diálogo, contém demandas apresentadas por diversos segmentos da sociedade", explicou ele.





Mineiro considerou essencial a uniformidade e o cumprimento das medidas de prevenção em todo o RN, e lamentou o pleito apresentado pelo prefeito de Natal ao final da última reunião do Governo do RN com os presidentes das entidades que representam os 167 municípios do Estado.





"Ficamos surpresos pelo fato de o prefeito de Natal ficar levantando questões, dizendo que tinha uma divergência sobre bebidas. Achamos que eram legítimas essas divergências, mas hoje de manhã, o Diário Oficial do Município de Natal publica decreto liberando geral [a venda e consumo de bebidas nesses estabelecimentos].”