Termo de Cooperação entre o Governo do RN e a JFRN é renovado

A governadora Fátima Bezerra renovou, nesta sexta-feira (23), o Termo de Cooperação do Governo do Estado com a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que define ações na área da Segurança Pública e institucional.

Acompanhada do vice-governador, Antenor Roberto, a chefe do Executivo estadual destacou a importante parceria que o Governo tem mantido com a Justiça federal em diversas áreas de atuação, inclusive no combate à pandemia da Covid-19.

“A Justiça Federal do RN colaborou com a rede assistencial de leitos para pacientes Covid no estado. Fez a destinação de recursos de ações judiciais para o Fundo Estadual de Saúde (FES). Parte desse recurso foi utilizado na contratação de leitos na Liga Contra o Câncer”, afirmou.

Fátima também elogiou a decisão da Justiça Federal que determinou o aumento de 25% no fornecimento de oxigênio pela empresa White Martins. “Se isso não tivesse acontecido, o RN poderia ter vivido o que houve em Manaus”, disse.

O juiz federal, Carlos Wagner, elogiou a atuação da governadora no combate à pandemia no RN e disse que a adoção das medidas mais duras pelo Executivo estadual foi acertada. “A história fará justiça. Não se preocupe.”

Também participaram da reunião: juiz federal e corregedor do Presídio Federal de Mossoró, Walter Nunes; procurador geral do RN, Luiz Antônio Marinho; assessora do Gabinete Civil do Governo do Estado, Luciana Daltro; coronel da Polícia Militar e chefe do GSI da Justiça Federal do RN, Túlio César; e a supervisora de comunicação da Justiça Federal, Anna Ruth.