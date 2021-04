Ajudante de pedreiro é morto no Costa e Silva e ex-presidiário no 13 de Maio

João Paulo Belarmino da Costa, de 26 anos, estava trabalhando em uma obra nas proximidades do IFRN, quando por volta das 14h30 desta sexta-feira (23), foi surpreendido por dois criminosos. Baleado várias vezes, morreu no local; Já o segundo crime aconteceu no Planalto 13 de Maio e a vítima foi Rodrigo Rodrigues; supreendido dentro de casa, a vítima foi morta também a tiros

A Polícia Militar de Mossoró registrou dois homicídios, um ocorrido durante à tarde e outro no início da noite desta sexta-feira (23), os dois na região do Grande Alto São Manoel.

João Paulo Belarmino da Costa, de 26 anos, estava trabalhando como ajudante de pedreiro, em uma obra localizada próximo ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), quando foi surpreendido pelos assassinos.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, desceram de arma em punho e, de imediato, já começaram a disparar contra a vítima. É como se já tivesse conhecimento prévio da identificação e localização da vítima.

João Paulo não teve tempo de reagir. Morreu no local. O jovem era natural do Ceará Mirim e a polícia não sabe o que teria motivado o crime. O corpo do jovem foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, onde passará por exame de necropsia.

Já no início da noite, Rodrigo Rodrigues de Sousa Fraga, de 38 anos, residente no bairro Planalto 13 de Maio, foi executado no quintal de sua residência. A exemplo do que aconteceu perto do IFRN, dois homens numa moto, um bateu no portão dos fundos, uma pessoa que estava no local abril, e os criminosos encontraram a vítima na sala da casa e já foram logo atirando.

A vítima tentou escapar dos atiradores, correndo na direção do quintal, mas foi alcançado e executado com 13 tiros. Os primeiros levantamentos da Policia Civil foram feitos pelo delegado Roberto Moura, que não encontrou, junto com a equipe do ITEP, capsulas de balas

A Polícia Civil da Delegacia de Homicídio de Mossoró vai investigar os dois casos, tomando como base os primeiros levantamentos feitos pelo delegado Roberto Moura e também as perícias e exames realizados pelo Instituto Técnico-científico de Policia (ITEP).