Para realizar o sonho, Seu João conta que encarou a morte em Serra Pelada

Nesta entrevista ao MOSSORO HOJE, Seu João conta que vendeu um boi e partiu com um amigo para o Pará, deixando para trás a mulher e 3 filhos. Não conseguiu realizar o sonho da casa própria garimpando ouro no Pará, mas conseguiu trabalhando aqui mesmo na região "com a glória de Deus e honestidade", diz Seu João, na primeira entrevista, de uma série do PORTAL MOSSORO HOJE, destacando o que foi capaz de fazer para realizar o grande sonho de sua vida. VEJA NA ÍNTEGRA

Qual o seu grande sonho? O que você foi capaz de fazer para realizá-lo? O MOSSORO HOJE inicia uma série de entrevistas destacando o que seus leitores foram capazes de fazer para realizar o grande sonho de vida.

O agricultor João Moreira de Freitas, de 66 anos, residente no assentamento Nova Esperança, antiga fazenda São João, em Mossoró-RN, disse que vendeu um boi, deixou 3 filhos e a mulher, e foi junto com um amigo garimpar ouro em Serra Pelada, no estado do Pará, para comprar a casa própria.





No garimpo, Seu João, que tem poucos estudos, conta como enfrentou a morte para entrar e sair do garimpo de Serra Pelada. Quem tentava sair era assassinado, pois os homens lá achavam que era roubando ouro", diz Seu João, que furou a barreira com o amigo e veio embora.

Seu João não conseguiu comprar a casa própria em sua aventura perigosa com um amigo em Serra Pelada. Voltaram sem nada. Mas, em Mossoró, com ajuda de um amigo, conseguiu emprego tomando de conta de uma fazenda e foi assim que conseguiu comprar sua casa própria.

Hoje, São João diz que está rico, pois tem uma casa, um carro, uma moto e, principalmente, uma família maravilhosa. Fala com muito orgulho dos filhos. Ensina que quem tem coragem para trabalhar, com a glória de Deus e honestidade, consegue realizar qualquer sonho.