Sessões do Tribunal do Júri são adiadas para os meses de julho e agosto

As sessões do Tribunal do Júri que estavam previstas para ocorrer durante o mês de maio, foram transferidas para o período de julho e agosto próximo, em função da pandemia.

A informação foi confirmada pelo juiz Vagnos Kelly, da 1ª Vara Criminal de Mossoró. Em maio, seriam 10 sessões, onde 12 réus acusados de crimes contra a vida seriam sentenciados.

Com a mudança da data, o número de réus subiu para 13 e de sessões para 11. Este número, no entanto, pode aumentar, a depender dos processos que forem sendo concluídos.

Os réus que estão presos terão prioridade. Confira a lista de réus que estão pautados para sentarem no banco dos réus AQUI.





SESSÕES ONLINE

As sessões do Tribunal do Júri Popular já deveriam ser online, assim teriam um alcance maior para a sociedade ter ciência de que, quem comete crimes contra a vida, está sendo levado à justiça..

O promotor de Justiça Ítalo Moreira Martins, com atuação na Vara Criminal de Mossoró, concorda com a tese, assim como a Defensoria Pública do Estado.

No entanto, Italo Moreira observa resistência entre os advogados de defesa, que preferem, em sua maior parte, o julgamento presencial, olhando nos olhos dos jurados.