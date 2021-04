Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma vítima fatal no início da tarde desta segunda-feira (26) na Alameda das Carnaubeiras, bairro Costa e Silva, em Mossoró.

O caso aconteceu por volta das 13h40. Segundo informações repassadas aos agentes de trânsito, os dois veículos seguiam na mesma direção, sentido fórum, quando o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem em alta velocidade.

O homem teria perdido o controle e colidido na lateral do carro. Com o impacto da batida, ele caiu e o capacete que ele usava, possivelmente desafivelado, foi parar longe, fazendo com que ele batesse com a cabeça no chão.

Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada ao local, mas o motociclista já estava sem vida.

O motorista do carro envolvido no acidente não teve ferimentos. Ele permaneceu no local, prestando assistência e os devidos esclarecimentos às autoridades.

O corpo da vítima será removido para sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), onde será identificado, necropsiado e liberado para a família realizar o sepultamento.

