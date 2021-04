Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (26), a subsecretaria de Planejamento e Gestão, Lyane Cortez, afirmou que o RN precisa de mais de 20 mil vacinas da CoronaVac para completar a imunização da população com a segunda dose.

Milhares de potiguares já estão com a D2 atrasada devido a falta do imunizante e não há previsão de quanto o Ministério da Saúde irá enviar novas doses.

Na semana passada a Sesap liberou 10 mil doses da reserva técnica para os 167 municípios do estado. No entanto, as doses não foram suficientes para atender a demanda de cidades como Natal e Mossoró, que precisaram suspender a vacinação para este público que já completou o tempo para aplicação da D2.

Lyane Cortez explicou, ainda, que o estado não tem mais condições de retirar mais doses da reserva técnica, que está atualmente com apenas 1%. “A gente precisa deixar essa margem de segurança para quando a gente precisar, em um momento de emergência, ter essa margem de segurança”.

A subsecretária também reforçou o pedido para que, no momento da chegada de novas doses, os município reservem essas doses destinadas a D2, para que este problema não volte a acontecer.

Ainda na coletiva, a governadora Fátima Bezerra disse que conversou pessoalmente com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e solicitou o envio de mais vacinas para a aplicação da 2ª dose em cidadãos de Natal e em outros municípios do estado.

A governadora afirmou que faltou aos municípios seguirem as normas técnicas para aplicação das vacinas, contidas no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Adiantei ao ministro que o Governo do RN tem orientado os municípios sobre a necessidade de seguir as normas técnicas, cumprindo rigorosamente o PNI. No que cabe ao Governo, que é exatamente a distribuição das vacinas aos municípios respeitando as notas técnicas e os grupos prioritários do PNI, tudo está sendo feito. É imprescindível que os municípios respeitem as normas técnicas. A reserva técnica do RN é voltada a todos os 167 municípios do RN”, explica.

LIBERAÇÃO DA D2 DA CORONAVAC

O problema provocado pela falta de vacinas da CoronaVac para a D2 não acontece apenas no Rio Grande do Norte.

Também em coletiva, na manhã desta segunda-feira (26), o ministro Marcelo Queiroga afirmou que a liberação de todas as doses para a primeira fase de aplicação do imunizante do Butantan acabou provocando a falta da vacina para a segunda dose em alguns estados.

"Há um mês atrás se liberou pra que todas as doses fossem aplicadas e agora, em face do retardo do insumo da China há uma dificuldade com a segunda dose", disse.

Queiroga afirmou que o Ministério da Saúde deve emitir uma nota técnica sobre o tema "porque mesmo que todos judicializem não vai ter doses pra todo mundo". "Não é isso que vai resolver o problema", disse.

Segundo o ministro, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, houve a judicialização para aplicação da segunda dose da Coronavac. "O que resolve isso são políticas públicas efetivas, o que temos tentado colocar em prática aqui no Ministério", afirmou.