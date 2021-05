Homem é encontrado morto dentro de casa abandonada, no Centro de Mossoró

O homem, aparentemente de uns 50 anos, não tinha identificação. O corpo foi avistado por um popular que passava no local, na Rua Dr. Almir de Almeida Castro (Rua da Cosern), e acionou a guarda municipal. A perícia inicial do Itep aponta para um caso de morte natural, um possível infarto, mas apenas o laudo oficial do IML, após o exame de necropsia, poderá determinar a causa da morte.