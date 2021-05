A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) divulga na próxima quarta-feira (5), o edital com a relação dos candidatos inscritos na Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU/Uern 2021).

O fato de o nome do candidato constar na Lista de Espera não garante o direito à vaga. Os candidatos constantes na lista estarão aptos às próximas convocações para as vagas remanescentes do SiSU 2021. O edital trará a data de divulgação do edital de Segunda Chamada.

Na mesma data, a Proeg publicará o Edital de Remanejamento voltado aos candidatos aprovados nos cursos de Medicina, Educação Física, Química e Pedagogia, do Campus Central.

Os candidatos desses cursos, aprovados na chamada regular para ingresso no segundo semestre de 2021, que realizaram o Cadastro Institucional e desejam remanejar para o primeiro semestre, estarão aptos a demonstrar interesse em remanejamento.

A publicação dos editais de convocação para os procedimentos de Junta Multiprofissional e da Banca de Heteroidentificação, respectivamente nas categorias Pessoas com Deficiência (PcD) e Pretos, Pardos e Indígenas (PPI), dos aprovados na chamada regular que realizaram o Cadastro Institucional, está prevista para o dia 7 de maio.