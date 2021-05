SEMARH/IGARN vê risco de rompimento no Açude de Lucrécia e abre comportas

Moradores e autoridades da região dizem que foram feitos investimentos de mais de R$ 4 milhões recentemente nas paredes do açude, que armazena mais de 24 milhões de metros cúbicos de água, e que não existe risco de rompimento; Com base em laudos técnicos, o Governo abre as comportas e com base na necessidade da água, os moradores fecham as comportas!

O clima no município de Lucrécia, no Oeste do Rio Grande do Norte, é tenso. O Governo do Estado está abrindo as comportas do açude, alegando que ele pode se romper a qualquer momento e destruir a cidade.

Os moradores da cidade, no entanto, alegam que foram gastos mais de R$ 4 milhões no reforço das paredes há pouco tempo e que este perigo alegado pelo Estado não existe. Nem um dos dois lados demonstram interesse em ceder.

“Isto é uma irresponsabilidade”, diz o ex-deputado Gilvan Carlos.

“É uma falta de respeito”, diz o vereador Hélio de Holanda, presidente da Câmara Municipal de Lucrécia

“Tristeza e indignação”, diz o ex-prefeito Walter Araújo, de Lucrécia

“Está todo mundo revoltado”, diz Lawrence Amorim, ex prefeito de Almino Afonso, atual presidente da Câmara Municipal de Mossoró.

A indignação dos moradores e autoridades da região de Lucrécia, Frutuoso Gomes e Almino Afonso é porque o Governo do estado está esvaziando o Açude Lucrécia, alegando que ele não suporta mais do que 30% de sua capacidade máxima de 24,7 milhões de metros cúbicos.

E a chuva desta semana, elevou o nível do açude para 36% de sua capacidade, ou seja, atingiu a conta de 9 milhões de metros cúbicos de água. Na opinião dos engenheiros do Governo do estado, o Açude não pode passar de 7 milhões de metros cúbicos de água.

Numa primeira tentativa de abrir as comportas, quinta-feira (6), não deu certo. Os moradores foram lá, quebraram o cadeado e fecharam. Eles entendem que a água do açude é muito importante para eles e que não existe perigo de rompimento, como diz o Estado.

Neste sábado, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídricos (SEMARH), através do Instituto de Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), abriu de novo as comportas para a água que acumulou no açude até 36% de sua capacidade baixar para no máximo 30%.

Em nota, a SEMARH diz que comunicou o ato de vandalismo ao Ministério Público do Rio Grande do Norte e também abriu Boletim de Ocorrência na Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Pública, para que a depredação do patrimônio público seja investigado.

O ato só gerou mais revolta. O morador Efrain, Almino Afonso, gravou um vídeo, mostrando que durante o governo Robinson Faria foram gastos mais de R$ 4 milhões na recuperação das paredes do Açude de Lucrécia, que foi construído em 1934. “Maior crime que já vi um político cometer em nossa região”, diz Efrain, cobrando da governadora Fátima Bezerra.

O ex-vereador Gilvan Carlos, que é da região de Frutuoso Gomes, disse que quem fez laudo dizendo que o açude tem perigo de arrombar é um irresponsável, incompetente, e não conhece nada de parede de açude. “Isto representa muito para Lucrécia e Frutuoso Gomes, é importante para o criador de gado e também ao pescador”, diz Gilvan Carlos.

Em contato com o MOSSORÓ HOJE, Lawrence Amorim, que já foi prefeito por dois mandatos em Almino Afonso disse que a SEMARH precisa explicar direito a população a razão de estar esvaziando o reservatório. Para ele, é um direito do cidadão ter esta informação.

O Governo do Estado, divulgou nota através da SEMARH-IGARN, reafirmando que o esvaziamento do açude é para proteger a população de Lucrécia. Ainda conforme os moradores do município, o governo do Estado vai investir outros R$ 10 milhões no açude.

O ex-prefeito Walter Araújo, de Lucrécia, diz que está triste e indignado com a decisão de abrir as comportas do Açude de Lucrécia. Ele quer mais explicações do Governo do Estado. “O sonho de todos nós é que este açude fique cheio”, diz o ex-prefeito Walter Araújo.

Walter, no entanto, diz esperar, enquanto cidadão, uma explicação mais clara do governo do estado para tal ato. Na próxima segunda-feira, dia 10, os técnicos do Governo do Estado vão está em Lucrécia para explicar as prefeitas Jandiara Sinara Jácome Cavalcante, de Frutuoso Gomes, e Maria da Conceição do Nascimento Duarte, de Lucrécia, o real risco de rompimento do reservatório do município.





Plano de Contingência





A cada momento que passa, só cresce a preocupação. De um lado os moradores preocupados, pois querem água. Do outro, as autoridades do Governo do Estado, inclusive com a Defesa Civil, que esteve em Lucrécia no dia 28 de janeiro passado mobilizando a população e as autoridades de Lucrécia para fazer um plano de contingência para o município.

A explicação do tenente coronel bombeiro Carvalho e Jorismar Gomes a prefeita municipal é que a cidade de Lucrécia fica abaixo do paredão do açude. “Este plano tem a finalidade de atender determinado evento inesperado, como por exemplo, causado por desastres naturais, já que a cidade está instalada abaixo do reservatório”, explica.