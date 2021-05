Deputado do RN oferece tratamento precoce em troca de likes, mostra BBC

A BBC News afirma que o médico oftalmologista e Deputado estadual pelo PROS no Rio Grande do Norte, Dr. Albert Dickson, realiza consultas on line e gratuitas em troca de "likes" no YouTube.



Para tanto, basta enviar uma mensagem para Dickson, pelo número de telefone disponibilizado por ele, salvar esse número, depois entrar no canal do you tube e se inscrever lá, em seguida fazer um Print da foto da inscrição no canal e enviar para o Deputado comprovando assim a inscrição no seu canal. Ai é só aguardar o contato para a consulta.

Conforme o vídeo publicado no Facebook no dia 7 de março "O segredo é mandar o print." Afirma o Deputado.

Ao seu procurado pela BBC News Brasil, o deputado respondeu que "sugere" a inscrição em seu perfil de Instagram e canal do YouTube porque neles publica "pesquisas atualizadas" e "explica a doença de forma detalhada e nossa experiência com a mesma, além de tirar dúvidas ao vivo".

Defensor do chamado "tratamento precoce" como a prescrição da Ivermectina, (cientificamente comprovada de não ter eficácia contra a Covid-19), os vídeos semanais desde março do ano passado, com sugestão de inscrições em troca de atendimento, fizeram o dr. Dickson multiplicar o número de inscritos em seu canal do YouTube, fazendo o canal atingir a marca de 100 mil inscritos, recebendo inclusive uma placa comemorativa da empresa. Agora, Dickson tem 201 mil seguidores na rede.

Para Sergio Rego, médico, pesquisador da Fiocruz e professor de bioética na Escola Nacional de Saúde Pública da instituição, "não há respaldo ético normativo para a prescrição de algo que não tenha reconhecimento científico, salvo quando está inserido dentro de um processo de pesquisa aprovado por um comitê de ética".

Médicos que prescrevem o suposto tratamento precoce podem ser responsabilizados em todas as esferas, diz Rego. Segundo especialistas, remédios apresentados como "cura" acabam "roubando o crédito" do que foi apenas uma melhora natural.

O Brasil já possui 422 mil mortes por Covid-19.

