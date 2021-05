Problema mecânico deixa 6 comunidades de Grossos sem abastecimento

As comunidades de Areias Alvas, Valença, Alagamar, parte do Córrego e parte de Pernambuquinho, no município de Grossos, estão sem abastecimento de água desde essa segunda-feira (10).

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), a interrupção foi provocada por um problema mecânico em um conjunto motobomba, localizado em Areias Alvas.

A Caern já está com equipe trabalhando no conserto do equipamento e a previsão é que o abastecimento seja retomado até o final da noite desta quarta-feira (12). Contudo, é preciso aguardar um prazo de até 48 horas para que o fornecimento esteja completamente normalizado.

A companhia orienta a população dessas localidades para que usem a água que ainda está disponível nos reservatórios de suas residências de forma racional, a fim de diminuir os transtornos.