Professora Cecília Maia e Chico Dantas vencem eleição para Reitor da Uern

A professora Cicília Maia venceu a eleição para a Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Cecília era candidata da situação e venceu os concorrentes em todas as categorias sendo eleita Reitora para o quadriênio 2021/2025.

A professora Cicília Maia obteve 63,45% dos votos válidos, em segundo lugar ficou Paulinho Silva, com 24,10% dos votos, seguido de Adalberto Veronese, que obteve 12,45%.

Para vice-Reitor foi eleito Chico Dantas, com 62,16%, em segundo lugar ficou Kelânia Mesquita teve 21,15% e em terceiro, Maria José com 12,17%.

No total, 3.952 pessoas participaram da eleição. A posse acontece no dia 28 de setembro.