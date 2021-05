Novo decreto amplia atividades escolares de forma híbrida no Rio Grande do Norte

O documento foi publicado na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE). A partir de 17 de maio as instituições de ensino poderão ampliar seu funcionamento de forma gradual, em sistema híbrido e de modo facultativo, para o 6º e o 7º ano do ensino fundamental e para a 2ª série do ensino médio, bem como para o ensino técnico profissionalizante. Já no dia 31 de maio poderão ser retomadas as atividades híbridas do 8º e 9º ano do ensino fundamental e da 1ª série do ensino médio. Veja outras medidas contidas no novo decreto.