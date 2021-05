Primeira torre do novo Atlas Eólico e Solar do RN é instalada em Lajes

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte instalou a primeira torre de medição para coleta de dados para o novo Atlas Eólico e Solar do RN. A ação está sendo articulada através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) em parceria com o Instituto Senai de Inovação (ISI).

O secretário Jaime Calado (SEDEC) esteve no município de Lajes na manhã desta quarta-feira (12) onde já se encontra em plena atividade a primeira de seis estações.

"Estes equipamentos, que têm investimentos do Estado na gestão da governadora Fátima Bezerra, irão funcionar durante 10 anos, informando toda a potencialidade de geração de energia eólica e solar no RN. Isso irá possibilitar muito mais investimentos e geração de empregos no estado", explicou o secretário.

Os equipamentos irão medir radiação solar, velocidade de vento, temperatura e umidade ambiente, com objetivo de mapear novas áreas com potencial para geração de energias renováveis.

Até o final do mês, serão instaladas as estações de Nova Cruz, Santa Cruz, Mossoró, Pau dos Ferros e Jandaíra.

O projeto prevê ainda uma torre anemometrica de 170 metros de altura para aferição da velocidade e qualidade dos ventos, tendo como horizonte a chegada de investimentos no mercado offshore. O equipamento será o mais alto do país nesta categoria.