ALRN aprova inclusão de profissionais de educação na prioridade da vacinação contra a Covid-19. De autoria do deputado Francisco do PT, a pauta foi votada e aprovada nesta em sessão remota desta quarta-feira (12). Emenda a esse projeto, do deputado Dr. Bernardo (MDB), traz a obrigatoriedade de que a aplicação da vacina seja feita antes do início das aulas presenciais, como forma de proteção e de acelerar a vacinação destes profissionais.

Na sessão plenária remota desta quarta-feira (12), da Assembleia Legislativa, os deputados votaram e aprovaram a inclusão dos trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte como grupo prioritário para a fase 1 do Programa Emergencial de Vacinação contra a Covid-19 no RN. A iniciativa da matéria é do deputado Francisco do PT.

“O retorno às aulas, de forma segura, é um assunto muito debatido, tendo em vista que o novo decreto já flexibiliza as regras para esse retorno de forma híbrida. Recentemente também aprovamos projeto de lei que trata a educação como atividade essencial e já se cogitava essa possibilidade da imunidade dos educadores”, defendeu Francisco.