A Prefeitura de Tibau, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 12, a entrega de 181 kits de frutas e legumes às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A entrega foi para os alunos do 1º ao 5º da escola Sagrado Coração de Jesus, que estão cadastrados no sistema no programa Compra Direta, do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), realizado no ano de 2020, e que atende escolas com mais de alunos nas referidas séries.

De acordo com a secretária municipal de Agricultura de Tibau, Tatiana Muniz, a entrega faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PPA), realizado através de parceria entre a Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal.

Um importante fator a ser destacado nesse processo é que as frutas, verduras, entre outros, são fornecidos pelos agricultores do próprio município.

Nessa terceira execução do programa Compra Direta, foram adquiridos: 709 quilos de coco; 70 quilos de banana; 67 quilos de castanha; 110 quilos de polpa de acerola e de caju; 526 quilos de batata doce; 213 quilos de mamão; 182 quilos de melão e 500 quilos de macaxeira.