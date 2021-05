Denarc incinera cerca de 700 kg de entorpecentes apreendidos em Mossoró

Além dos 658,315 kg de maconha apreendidos nesta sexta-feira (14), na Alameda do Cajueiros, a equipe da Delegacia de Narcóticos de Mossoró também incinerou outros entorpecentes que já estavam no depósito. Esta é a primeira incineração do ano de 2021, com drogas de 62 procedimentos judiciais já concluídos. A incineração aconteceu às 15h30 em uma das fornalhas da Usibras.