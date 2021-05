Presente na posse do Conselho de Políticas para LGBTs nesta segunda-feira (17), a deputada estadual Isolda Dantas (PT) ressaltou a importância da criação do conselho para o avanço das políticas afirmativas e combate à LGBTfobia no Rio Grande do Norte. A deputada é a autora da Lei Estadual 10.850/2021 que instituiu a criação do conselho.

"Este conselho é a garantia de que a população LGBT será ouvida para a criação de políticas públicas afirmativas. A importância dele está no fato das políticas serem pensadas e criadas a partir das demandas da população LGBT, do que é vivido no dia a dia, e não a partir de um olhar que vem de fora", disse a deputada.

Celebrada no dia internacional de luta contra a LGBTfobia, a posse marcou a eleição dos primeiros conselheiros LGBTs do Rio Grande do Norte.

Isolda ressaltou o simbolismo da data e lembrou do crescimento do preconceito e da violência contra a população LGBT. "O Conselho surge num momento de muito retrocesso e ódio. Isso é um avanço enorme", disse.

A governadora Fátima Bezerra ressaltou a iniciativa da deputada no parlamento, resultado de discussões e necessidades da sociedade civil que foram transformadas em lei.

"A criação deste conselho se deve em primeiro lugar à luta, que não vem de hoje de maneira nenhuma. Uma luta empreendida pela sociedade civil em dignidade das pessoas LGBTs no nosso Estado, e que teve a sensibilidade da deputada Isolda em apresentar esse projeto de lei", disse a governadora.