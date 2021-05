Maior reservatório do RN ultrapassa 60% da sua capacidade total

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), monitora 47 reservatórios, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares.

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado nesta segunda-feira (17), indica que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1.428.340.447 m³, percentualmente, 60,19% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. No dia 17 de maio do ano passado, o reservatório estava com 1.357.909.162 m³, correspondentes a 57,22% do seu volume total.

As reservas hídricas superficiais totais do Estado acumulam 2.228.895.649 m³, equivalentes a 50,92% da capacidade total do RN, que é de 4.376.444.842 m³. No mesmo período do ano passado as reservas hídricas do RN, que são os volumes dos reservatórios monitorados pelo Igarn juntos, somavam 2.222.369.920 m³, percentualmente, 50,88% do seu volume total.

No último sábado, dia 15 de maio, o açude Flechas, localizado em José da Penha, atingiu os 100% da sua capacidade, que é de 8.949.675 m³ e sangrou. Desde 2009, o reservatório não vertia suas águas e no dia 4 de março deste ano estava com apenas 4% da sua capacidade. No mesmo período do ano passado ele estava com 1.046.550 m³, equivalentes a 11,69% do seu volume total.

Até o momento, outros 5 reservatórios, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Igarn, sangraram em todo o Estado: o açude de Encanto; o açude Riacho da Cruz II; o açude de Marcelino Vieira; o açude Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes e o açude Santana, conhecido como Gangorra, localizado em Rafael Fernandes.

A barragem Santa Cruz do Apodi, segundo maior reservatório do RN, continua recebendo aporte hídrico e já acumula 249.760.110 m³, correspondentes a 41,65% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. Este já é o maior volume alcançado pela barragem desde 2015. No mesmo período do ano passado, o manancial estava com 216.129.330 m³, equivalentes a 36,04% do seu volume total.

A barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 215.976.513 m³, correspondentes a 73,76% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. No mesmo período do ano passado, o manancial estava com 242.131.839 m³, equivalentes a 82,69% do seu volume total.

A barragem de Pau dos Ferros merece destaque, pois acumula 27.542.144 m³, percentualmente, 50,22% da sua capacidade total, que é de 54.846.000 m³. Este é o seu maior volume desde 2012. No mesmo período do ano passado, o reservatório estava com 18.472.403 m³, correspondentes a 33,68% do seu volume total.

O açude Apanha Peixe, localizado em Caraúbas, acumula 8.416.667 m³, equivalentes a 84,17% da sua capacidade total, que é de 10 milhões de metros cúbicos. No mesmo período do ano passado o reservatório estava com 100% da sua capacidade. Mas em comparativo com a última semana recebeu águas. Na última sexta-feira, estava com 8.166.667 m³, percentualmente, 81,67% do seu volume total.

O açude Rodeador, localizado em Umarizal, também vem aumentando de volume, acumula 20.284.035 m³, correspondentes a 94,77% da sua capacidade total, que é de 21.403.850 m³. A última vez que o manancial sangrou foi em 2011. No mesmo período do ano passado, ele estava com 17.251.834 m³, equivalentes a 80,60% do seu volume total.

O açude Japi II, localizado em São José do Campestre, acumula 2.885.762 m³, correspondente a 13,98% da sua capacidade total, que é de 20.649.000 m³. Em um comparativo com a última leitura realizada no manancial, ele estava com 2.594.468 m³, percentualmente, 12,56% do seu volume total.

O reservatório Santo Antônio de Caraúbas, localizado em Caraúbas, acumula 5.392.699 m³, correspondentes a 63,16% da sua capacidade total, que é de 8.538.109 m³. Na última sexta-feira, ele estava com 5.280.556 m³, equivalentes a 61,85% da sua capacidade. No mesmo período do ano passado, o manancial estava com 8.409.618 m³, percentualmente, 98,50% do seu volume total.

O açude Beldroega, localizado em Paraú, acumula 7.027.239 m³, equivalentes a 87,21% da sua capacidade total, que é de 8.057.520 m³. No dia 14 de maio, o reservatório estava com 6.944.146 m³, correspondentes a 86,18% da sua capacidade. Já no mesmo período do ano passado, ele estava com 100% da sua capacidade.

Outros reservatórios também tiveram pequeno aumento de volume com relação à última sexta-feira (14), casos de: Alecrim, localizado em Santana do Matos, que passou de 32,71% para 33,29%; Bonito II, localizado em São Miguel, que passou de 19,51% para 20,37%; Brejo, localizado em Olho-d'Água do Borges, que passou de 21,73% para 21,94%; Jesus Maria José, localizado em Tenente Ananias, que passou de 27,35% para 28,08%; Morcego, localizado em Campo Grande, que passou de 59,00% para 59,48% e Tourão, localizado em Patú, que passou de 21,94% para 22,15% da sua capacidade.

Situação das Lagoas

A lagoa de Extremoz, responsável pelo abastecimento de parte da zona norte da capital, acumula 11.019.525 m³, que correspondem a 100% da sua capacidade.

Já a lagoa do Bonfim, responsável pelo abastecimento da adutora Monsenhor Expedito, acumula 42.752.456 m³, percentualmente, 50,73% do seu volume total, que é de 84.268.200 m³.

A lagoa do Boqueirão, que atende a usos diversos, acumula 10.355.717 m³, correspondentes a 93,51% da sua capacidade total, que é de 11.074.800 m³.