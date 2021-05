O delegado titular da delegacia de Luís Gomes, Dr. Paulo Cesário, responsável pela investigação da morte de Álvaro Daniel, de apenas 3 meses de idade, informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que não existem “elementos suficientes para lavratura do flagrante” da mãe do menino.

Álvaro foi encontrado morto nesta segunda-feira (17), dentro de casa, no sítio Lagoa do Mato, zona rural do município. A última pessoa a ter contato com o bebê foi a mãe dele, Alice da Silva, de 23 anos.

Segundo testemunhas, a jovem havia ido dormir junto ao menino, na madrugada do domingo (16) para a segunda (17), embriagada.

Alice foi ouvida pelo delegado Paulo Cesário e apresentou a versão dela sobre os fatos. Disse ter acordado pela manhã e ido tomar café na casa do pai dela (que fica em frente a residência onde morava com Álvaro). Ao retornar, percebeu que o bebê estava sem vida.

O corpo do menino foi encaminhado para o Itep de Pau dos Ferros. O delegado informou que, após ouvir todas as testemunhas, precisa, agora, aguardar o laudo oficial da perícia, para só então dar continuidade às investigações.

Neste caso, todas as possibilidades ainda seguem em aberto. Não está descartada a suspeita de homicídio, assim como também não está descartada a morte acidental por negligência da mãe, ocasionada por uma queda ou por asfixia.