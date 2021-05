Prefeitura de Bodó abre processo seletivo para diversos cargos

A Prefeitura Municipal de Bodó, no Rio Grande do Norte, anunciou a abertura de Processo Seletivo simplificado, para contratação de pessoal por tempo determinado.

Ao todo, são 37 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior, com remunerações que variam de R$ 1.500 a R$ 8.000, a depender do cargo.

O edital foi publicado na edição desta segunda-feira (17) do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte.

As inscrições serão realizadas no período 20 à 25 de maio de 2021, no horário de 7h às 13h, de forma presencial, na sede da Prefeitura, localizada na rua Joel Assunção nº. 340, centro.

O prazo de validade deste processo seletivo é de 6 meses, podendo ser prorrogado, por igual período. O recrutamento do pessoal a ser contratado, será por meio simplificado, diretamente com a prefeitura do município.

Ao todo serão duas etapas, sendo a primeira uma análise de currículo e a segunda uma entrevista, de caráter classificatório para todos os cargos de níveis.

O resultado preliminar da primeira fase será divulgado no dia 28 de maio. Já as entrevistas, para quem for aprovado fase 1, ocorrerão de 07 e 10 de junho de 2021, em local a ser informado na convocação.

O edital pode ser conferido AQUI, a partir da página 266.

Veja abaixo o quadro de vagas: