Prefeita de Grossos recebe ofício sobre emendas de R$ 1 mi para o município

Na segunda agenda administrativa em Brasília, iniciada na segunda-feira (17/05), a Prefeita Cinthia Sonale conseguiu a viabilização, já com pré-anúncio de liberação, de R$ 1 milhão para as áreas de infraestrutura e saúde. Os recursos, frutos de emendas parlamentar, decorrem da atenção que os deputados federais Beto Rosado (PP) e Rafael Mota (PSD) proporcionaram aos pleitos apresentados pela prefeita, quando da sua primeira visita à bancada federal Potiguar, ainda no mês de janeiro.



No total, são três emendas: duas para a área da saúde, no valor de R4 300 mil cada, e outra para investimento em infraestrutura, no valor de R$ 400 mil. O deputado federal Rafael Mota entregou ofício à prefeita Cinthia Sonale, em cujo documento informa que o dinheiro (R$ 300 mil) se destina para a área da saúde. Também em ofício, o deputado federal Beto Rosado especificou que uma das emendas (R$ 300 mil) era para ser usada em) era para do Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde – PAB. A outra emenda, de R$ 400 mil, se voltaria para o Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Para a prefeita Cinthia Sonale, o anúncio de que Grossos terá direito a R$ 1 milhão de emendas parlamentares individuais é sinal de que está no caminho certo e frisou que continuará cumprindo agenda em Brasília, conversando com a bancada federal do Rio Grande do Norte, no sentido de sensibilizar os deputados federais e senadores de que o município precisa desse suporte.

“Toda ajuda é bem-vinda. Esse dinheiro chegou em um bom momento”, disse a prefeita, informando que em um prazo de um mês o dinheiro vai estar na conta da Prefeitura de Grossos.

Para Cinthia, as emendas para a área da saúde são importantes. Disse que a Prefeitura está investindo pouco mais de 30% do seu orçamento na área e que o município realmente estava precisando desse suporte. “Agradeço aos deputados Beto Rosado e Rafael Mota por esse olhar para o nosso município”, disse.