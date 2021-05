RN ultrapassa 255 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus

Os dados foram atualizados nesta sexta-feira (21). A taxa de ocupação de leitos críticos Covid-19 está em 94,74%, de acordo com o Portal Regula RN. As regiões Oeste e Seridó são as mais críticas, com 97,22% e 97,5% de ocupação, respectivamente. Até o final da manhã de hoje, 931 pessoas estavam internadas no Estado, em leitos críticos e clínicos de unidades de saúde públicas e privadas do RN.