A Polícia Militar registrou dois homicídios na manhã desta segunda-feira (24), nos municípios de Mossoró e Areia Branca.

O primeiro caso aconteceu nas proximidades da chamada Barraca do Prefeito, na Praia de São Cristóvão. A vítima foi identificada como Francisco Antônio Nepomuceno, conhecido por Dedé. De acordo com a PM, o homem foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta, que o mataram com disparos de arma de fogo.

Contra ele já havia mandados de prisão pelos crimes de homicídio e assalto. Segundo a PM, Dedé já era conhecido na região e considerado extremamente perigoso.

O Itep de Mossoró esteve no local, para fazer a remoção do corpo para a sede, em Mossoró.





SEGUNDO CASO

Ainda na manhã desta segunda, por volta das 11h15, Kelvin Klayne Sabino de Souza, de 21 anos, foi morto dentro de uma oficina de motocicletas e quadriciclos, onde trabalhava, na Rua Tiradentes, bairro Alto da Conceição, em Mossoró.



O proprietário da oficina contou ao MOSSORÓ HOJE que o funcionário era um rapaz muito bom e trabalhador, que não fazia mal a ninguém. Relatou que havia saído para comprar um óleo para uma motocicleta e, ao retornar, se deparou com dois homens em uma moto Honda fan preta. Um deles desceu do veículo com arma em punho e entrou na oficina. Afirmou que ouviu 3 disparos e depois cerca de mais 7. A dupla fugiu em seguida.

Já o pai da vítima contou a PM que ontem o filho teve um desentendimento com uma pessoa no bairro Liberdade I, onde morava. Esta pessoa teria o ameaçado de morte. A PM já está com as características do suspeito e vai procurá-lo. Até a última atualização desta matéria, às 13h40, o Itep e a Polícia Civil ainda não haviam chegado ao local do crime.

TERCEIRO CASO

Uma mulher entrou em óbito na noite desde domingo, 23, no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. A grossense Marlyjane Rodrigues dos Santos, de 37 anos, foi vítima de bala perdida em frente a residência dela, durante uma ataque a tiros no Beco do Macedo, em Areia Branca, na sexta-feira (21).

Ela foi alvejada na região do tórax, e após ser atendida no pronto socorro Sarah Kubitschek em Areia Branca, foi transferida para o HRTM, resistindo até este domingo.