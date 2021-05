Oito bairros de Mossoró e a cidade de Caraúbas estão sem abastecimento de água

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que oito bairros de Mossoró estão com abastecimento reduzido, devido a um problema no poço 26.

Foram afetados os bairros Costa e Silva, Pintos, Ulrick Graff, Walfredo Gurgel, Inocoop do Alto do São Manoel, Alto das Brisas e Parque Universitário

A previsão da Caern é que o conserto do equipamento seja concluído no final da tarde de quinta-feira (27). Após esse período, ainda são necessárias 48 horas para normalização do abastecimento.

“Enquanto o serviço estiver em andamento será remanejada água de outras áreas para diminuir os impactos na redução da oferta de água nos bairros afetados”, informou a Companhia.

CARAÚBAS

A Caern também informou que a cidade de Caraúbas e os sítios Igarapé, Cachoeira e Pátio da Baixa, estão sem abastecimento de água por causa de um vazamento detectado neste domingo (23), na Adutora Zimar Fernandes.

A Companhia já trabalha no conserto do vazamento, a fim de restabelecer o fornecimento para a população. A previsão é que o serviço seja concluído ainda nesta tarde, com o retorno imediato do abastecimento.

“A companhia recomenda que as populações das áreas afetadas façam o uso racional da água, a fim de minimizar os transtornos”, disse.