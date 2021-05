A Polícia Militar de Mossoró registrou mais um crime de homicídio no município, o sétimo em menos de uma semana.

O caso mais recente aconteceu na manhã desta terça-feira (25), na comunidade Maisa, localizada na zona rural de Mossoró. A vítima foi identificada como Alberto André de Oliveira, de 26 anos.

De acordo com a Polícia Militar, Alberto era mecânico e estava trabalhando em uma oficina de motos, localizada na Rua R2, quadra 14, casa 22, quando foi surpreendido por suspeitos armados.

Ainda segundo a PM, um dos suspeitos teria ordenado que o outro funcionário da oficina corresse e, em seguida, executou o mecânico.

Alberto era natural do município de Pau dos Ferros e morava na Maísa há cerca de 3 anos. A PM informou ao MOSSORÓ HOJE que a vítima não tinha passagem pelo sistema prisional e que as informações apuradas são que ele era uma pessoa boa. No entanto, ele era usuário de entorpecentes.

O Itep também esteve no local, periciando a cena do crime. Foram encontradas cápsulas de pistola 380 e de um revólver calibre 38, o que reforça que, pelo menos, duas pessoas participaram do crime. O corpo foi removido para a sede do órgão, na zona urbana de Mossoró.

A Polícia Civil foi acionada para iniciar as investigações e tentar identificar os suspeitos. O crime será investigado pela DHM.