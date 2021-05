Souza solicita inclusão de Porto do Mangue em estudos para construção do Porto Industrial

Durante a Sessão Ordinária híbrida desta terça-feira (25), na Assembleia Legislativa, no horário destinado às lideranças partidárias, o deputado Souza (PSD) cobrou do Governo do Estado, dentre outras demandas, a instalação do porto-indústria de energia eólica na região da Costa Branca.

“Eu gostaria de tratar de dois assuntos que são fundamentais para a Economia do nosso Estado. O primeiro é a instalação do porto-indústria. Recentemente, a governadora falou que está contratando um estudo de viabilidade junto à UFRN para definir o local de implantação, a fim de dar suporte às instalações offshore das indústrias eólica e solar do RN”, iniciou Souza.

O parlamentar chamou a atenção para o município de Porto do Mangue, que, segundo ele, já foi objeto de estudos anteriores comprobatórios da sua posição estratégica para a implementação de um porto graneleiro.

“Outro ponto favorável é a sua situação geográfica, que é estratégica para o escoamento dos produtos das energias solar e eólica. E isso beneficiaria não só a região da Costa Branca, mas também as regiões do Vale e do Mato Grande. Então, nós gostaríamos de solicitar ao governo estadual o aproveitamento dos estudos anteriores e a inserção imprescindível de Porto do Mangue na definição da implantação do porto-indústria, por ser a área mais adequada”, justificou.

Outro assunto tratado pelo parlamentar foi o andamento das negociações para a implantação de um terminal pesqueiro em Natal.

“Nós realizamos audiência pública com a presença do secretário nacional da pesca, Jorge Seif Jr., e foi abordada a questão do terminal pesqueiro em Natal, cuja obra se arrasta há quase dez anos e não foi concluída. O Estado já manifestou interesse numa parceria para concluir esse terminal, foi feito um estudo e se constatou que há viabilidade para arrendamento ou parceria público-privada”, detalhou.

Ainda de acordo com Souza, o Governo do Estado já possui a licença ambiental para dar seguimento à obra, e o esperado é que, até setembro, já haja concessão pública para a exploração do terminal.

“Essa é uma obra imprescindível para a pesca industrial, por ter um excelente potencial para recepção, registro, transbordo e armazenamento de pescado de alta qualidade, além da capacidade de carga, descarga e transporte para o mercado interno e externo”, concluiu.