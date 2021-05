RN ultrapassa a marca de 6 mil mortos por complicações da Covid-19

Nesta terça-feira (25), de acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), o RN chegou a 6.002 óbitos, além de 261.753 casos confirmados da doença no Estado. Em Mossoró, de acordo com o informe epidemiológico da secretaria municipal de saúde, 21.105 pessoas já foram infectadas ou estão com o novo coronavírus e 509 delas morreram pela doença.