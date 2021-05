O reitor do IFRN, José Arnóbio é o entrevistado do programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio desta sexta-feira, 28

O Reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, José Arnóbio, é o convidado nesta sexta-feira (28) do quadro “Entrevista da Semana” do programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio na Rádio Difusora de Mossoró.

O Reitor irá falar entre outros temas, sobre o impacto dos cortes de recursos da educação superior nas universidade e institutos federais do Rio Grande do Norte. E do quanto essa redução pode prejudicar cerca de 41 mil alunos matriculados na instituição.

A entrevista com o Reitor vai ao ar nesta sexta-feira (28) as 08h da manhã pela Rádio Difusora AM 1170, pelo aplicativo Rádio Net e também pelas redes sociais do Portal Mossoró Hoje no @mossorohoje no facebook e instagram.