Município de Grossos registra segundo crime de homicídio em 2021

Antônio Renato de Lima, de 37 anos, conhecido por Tatá, foi morto com tiros de pistola possivelmente calibre .40 no início da madrugada deste domingo, 30, em Grossos-RN.



A vítima caminhava pela Avenida Raimundo Gonçalves, quase no cruzamento com a travessa Raimundo Ferreira, do bairro Boa Esperança, quando foi baleada e morta.

Ainda conforme as testemunhas, o assassinato teria sido praticado por dois homens que fugiram do local do crime numa motocicleta. Não foram identificados.

O corpo de Tatá foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró, e depois liberado para velório e sepultamento. O caso será investigado pela Polícia Civil de Areia Branca.

Este é o segundo caso de conduta violenta letal e intencional no município de Grossos neste ano de 2021. O outro caso foi registrado no dia 4 de março.

