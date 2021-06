Lawrence Amorim é mais um político de Mossoró a integrar a RAPS

O vereador do Solidariedade e presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim, foi selecionado para fazer parte da liderança da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade - RAPS, considerada a maior rede de políticos do Brasil.

A RAPS surgiu em 2012 com o objetivo de contribuir com o processo político brasileiro por meio de formação, apoio e desenvolvimento de lideranças políticas comprometidas com a transformação do país.

Atualmente, a RAPS possui mais de 200 lideranças políticas eleitas de diferentes partidos políticos, origens e ideologias, capazes de colocar as diferenças de lado para dialogar e atuar conjuntamente na busca de soluções concretas para os principais desafios econômicos, sociais, ambientais e políticos.

O prefeito Allyson Bezerra também é um dos integrantes da RAPZ, tendo ingressado no ano de 2018, quando ainda era servidor da Ufersa.

