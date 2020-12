Prefeito eleito de Mossoró é destaque em reportagem da Folha de São Paulo

A reportagem trata sobre a vitória de prefeitos que integram organizações de qualificação e renovação política em todo o país. Allyson Bezerra, por exemplo, é membro da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS) desde 2018. A organização é formada por políticos de diversos estados brasileiros com o objetivo de qualificar para o processo político.

A vitória do prefeito eleito de Mossoró no dia 15 de novembro, o deputado estadual Allyson (Solidariedade) é destaque na mídia nacional. O assunto foi tratado em reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada neste dia 5 de dezembro.

Allyson, por exemplo, é membro da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS) desde 2018. A organização é formada por políticos de diversos estados brasileiros e diferentes partidos. O objetivo é qualificação para o processo político.

"A RAPS me oportuniza compartilhar experiências e conhecimentos com políticos de diferentes partidos e com profissionais renomados. Isso tudo contribui para a ampliação de conhecimento e de ideias. Tenho orgulho em fazer parte dessa organização séria. Juntos estamos construindo novas formas de fazer a política", afirmou Allyson.